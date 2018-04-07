Нурмагомедов: Это была сумасшедшая неделя

Российский боец MMAназвал сумасшедшей неделю, в ходе которой у него несколько раз менялся соперник по титульному бою на турнире UFC 223.

«Сумасшедшая неделя. Спасибо вам, Дэна Уайт и другие ребята из UFC. Завтра идем за поясом», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен был стать главным событием турнира UFC 223, который пройдет 7 апреля в Нью-Йорке. Фергюсон 1 апреля сообщил о травме колена, после чего соперником россиянина стал чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.

Нурмагомедов получил нового соперника

В пятницу стало известно, что медики не разрешили Холлоуэю провести бой, его должен был заменить американец Энтони Петтис, однако он не сумел уложиться в вес, после чего было объявлено, что Нурмагомедов будет биться с другим американцем Элом Яквинтой.