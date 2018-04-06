Нурмагомедов получил нового соперника

Соперником россиянинапо главному бою турнира UFC 223 станет американец

Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Российский боец в случае победы получит пояс чемпиона в легкой весовой категории. В то же время Яквинта не будет претендовать на титул, так как не сумел уложиться в вес, показав 155,2 фунта. В случае его победы пояс останется вакантным.

Бой Нурмагомедов — Яквинта состоится в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля. Ориентировочное начало боя — в 6.00 по московскому времени.

Напомним, ранее Тони Фергюсон снялся с боя против Нурмагомедова из-за травмы, затем по медицинским показаниям был отменен бой россиянина с Максом Холлоуэем. На протяжении дня UFC вел поиски соперника для Нурмагомедова, в ходе которых проверку атлетической комиссии Нью-Йорка не прошли Энтони Петтис и Пол Фелдер.