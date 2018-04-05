Дэна Уайт: Полиция разыскивает Макгрегора. Думаю, он сдастся сам

Президент UFCрассказал, что в данный момент полиция Нью-Йорка разыскиваетза нападение на автобус с участниками турнира UFC 223.

Макгрегор, его спарринг-партнер Артём Лобов и ещё несколько человек совершили нападение, в результате которого боец Майкл Кьеза получил порез на лице выбитым стеклом автобуса. Лобов был снят с турнира.

«Полиция разыскивает Конора Макгрегора в данный момент, его самолёт не сможет взлететь и не имеет права покидать Нью-Йорк.

Думаю, если его не поймают, он сдастся сам. Это не укладывается в голове, невозможно в это поверить, но это действительно плохой шаг в его карьере», — приводит слова Дэны Уайта CBS.

Напомним, ранее Нурмагомедов вступил в конфликт с Лобовым. Хабиб в ультимативной форме потребовал не упоминать его имени в интервью. Такая реакция была вызвана словами Лобова про то, что Нурмагомедов боится выйти против Макгрегора