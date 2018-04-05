Цветков — седьмой в спринте ЧМ среди военнослужащих, Акимова — пятнадцатая

Российский биатлонистфинишировал седьмым в спринтерской гонке в рамках чемпионата мира среди военнослужащих, который проходит в Хохфильцене.

Цветков преодолел дистанцию без промахов, однако уступил победителю 55 секунд.

Золотую медаль выиграл швейцарец Беньямин Вегер, вторым стал Андрей Расторгуев из Латвии, а третьим — австриец Доменик Ландертингер.

Что касается остальных россиян, то Эдуард Латыпов занял 16-е место, Антон Бабиков — 17-е, а Петр Пащенко — 18-е.

У женщин лучшей среди россиянок в спринте стала Татьяна Акимова, которая заняла 15-е место. Светлана Бочкарева стала 16-й, а Галина Нечкасова — 17-й.

Победу в женском спринте отпраздновала немка Франсиска Хильдебранд, второй стала украинка Юлия Джима, а третьей — представительница Польши Кинга Миторай.

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