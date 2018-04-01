Ан примет решение о своей карьере летом

Шестикратный олимпийский чемпионрассказал, что тяжело воспринял недопуск к Олимпиаде-2018.

32-летний россиянин корейского происхождения не был допущен к участию в Играх-2018 решением МОК.

В марте он принял участие в чемпионате мира, а завершил сезон в Санкт-Петербурге, выступив на чемпионате России.

«Мне было сначала очень тяжело из-за того, что я не поехал на Олимпиаду.

Потом стало легче, я чуть-чуть покатался, потренировался и поехал на чемпионат мира. Я очень устал, поэтому не очень хорошо там пробежал.

В Питере я бежал первый раз соревнования, приятно, что здесь болели за нас. Лед был грязноватым, но в остальном все прошло нормально», — цитирует «Р-Спорт» Ана.

Также Ан рассказал, что еще не знает, будет ли он выступать в следующем сезоне.

«Я очень устал. Сейчас поеду домой, будет отпуск, меня ждут жена и дочка. Насчет своего будущего я пока не знаю. Думаю, что буду размышлять до июня, тогда точно решу», – приводит ТАСС слова Ана.