РУСАДА подключилось к расследованию дела Крушельницкого

Российское антидопинговое агентство () подключилось к расследованию дела о положительной допинг-пробе российского керлингистана Олимпийских играх-2018.

«Об этом "Р-Спорту" заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Наша комиссия работает в ежедневном режиме, пытается найти доказательства, координирует работу с правоохранительными органами. РУСАДА подключилось, оно имеет согласование на право проводить расследование данного происшествия.

"Мы активно сотрудничаем с отделом расследований РУСАДА, они проводят свои мероприятия с целью определить источник попадания в организм запрещенного препарата и людей, которые к этому причастны", — сказал Свищев.

Напомним, на ОИ-2018 Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал "бронзу". Однако позже спортсмены были лишены наград, так как допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Шансы Крушельницкого вернуть медаль призрачны

