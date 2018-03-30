РУСАДА подключилось к расследованию дела Крушельницкого

«Об этом "Р-Спорту" заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
Наша комиссия работает в ежедневном режиме, пытается найти доказательства, координирует работу с правоохранительными органами. РУСАДА подключилось, оно имеет согласование на право проводить расследование данного происшествия.
"Мы активно сотрудничаем с отделом расследований РУСАДА, они проводят свои мероприятия с целью определить источник попадания в организм запрещенного препарата и людей, которые к этому причастны", — сказал Свищев.
Напомним, на ОИ-2018 Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал "бронзу". Однако позже спортсмены были лишены наград, так как допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.