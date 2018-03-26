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    Ягудин: За бронзу Коляде огромное спасибо, но так кататься нельзя

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    Михаил Коляда
    На фото:Михаил Коляда
    Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление российских фигуристов в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Милане.

    Напомним, что Михаил Коляда стал бронзовым призёром, а Дмитрий Алиев занял седьмое место.

    «Я считаю успехом, когда человек выигрывает. Когда он находится в тройке — это чуть менее успешное выступление.

    Но у нас не было медалей в мужском одиночном катании на чемпионатах мира уже семь лет, так что по результату Коляда молодец, конечно.

    Если же говорить о катании Михаила, то мы так соревновались ещё в начале 2000-х.

    Может, Татьяна Анатольевна Тарасова грубовато выразилась, сказав, что это "девичье выступление" в короткой программе, но с таким катанием, если соперники выступят чисто, понятно, что не то что о тройке лучших, но и о шестёрке речь не идёт.

    Я по протоколу видел, как выступал Коляда, и так кататься нельзя. Но в любом случае это чемпионат мира, и Михаил — бронзовый призёр.

    Неважно, кто из лидеров не приехал, — это их проблемы и их право. В том составе, который был, Коляда занял третье место. За бронзу ему огромное спасибо.

    Вообще мужикам спасибо за весь сезон и, в частности, за три квоты на сезон следующий», — приводит слова Ягудина «Газета.Ru».

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