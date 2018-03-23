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    Домрачева победила в спринте на КМ в Тюмени

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    Дарья Домрачева
    На фото:Дарья Домрачева
    Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала победу в женской спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Тюмени.

    Домрачева преодолела дистанцию без промахов на двух огневых рубежах за 21 минуту 42,8 секунды.

    Второе место заняла Кайса Мякяряйнен из Финляндии, уступившая победительнице 1,2 секунды. Обе биатлонистки не допустили промахов. Третьей стала норвежка Тириль Экхофф, допустившая одну ошибку в стрельбе.

    Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен – 16-е место. Светлана Миронова стала 18-й, Екатерина Юрлова-Перхт финишировала на 21-м месте. Следом за ней Ирина Услугина – 22-я. Ульяна Кайшева – 25-я, Кристина Резцова — 62-я.

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