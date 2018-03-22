Тарасова: Коляда откатал «девичью» программу на чемпионате мира

Заслуженный тренер Россиисчитает, что российский фигуристисполнил на чемпионате мира в Милане слишком упрощенный вариант короткой программы.

Коляда занимает промежуточное второе место — у него 100,08 балла. На первой строчке идет американец Натан Чен (101,94).

«В фигурном катании еще не приняли правила, освобождающие спортсмена от необходимости выполнять прыжки во второй половине программы.

Миша прекрасно катался, я рада, что он второй. Но он катал ровно такую программу, которую исполняли двадцать лет назад Алексей Ягудин и Женя Плющенко.

Каскад тулуп-тулуп, тройной лутц, аксель, все три прыжка в первой половине. Это девичья программа, а не программа спортсмена, претендующего на высокий результат.

Понимаю, для чего это сделано. Но согласиться с этим как тренер, ученики которого побеждали на Олимпийских играх, я не могу.

Идет новое четырехлетие, нужно ставить перед собой новые цели, показывать, что ты готов быть в элите, а не устраивать себе легкую жизнь.

Если мы будем это поощрять, то придем к тому, что не нужно учить ничего сложного», — цитирует Тарасову «РИА Новости».