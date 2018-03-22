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    Шипулин: При такой стрельбе надо быть как минимум в пятёрке

    Биатлон
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    Антон Шипулин
    На фото:Антон Шипулин
    Россиянин Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, где он, не допустив промахов, стал лишь десятым.

    «Всегда надеешься и рассчитываешь на лучшее. Вчера показалось, что удалось исправить ситуацию, потому что самочувствие на тренировке было нормальное, но, к сожалению, сегодня не реализовал себя в ходе.

    Спасла стрельба, но даже она не очень радует, потому что при чистой работе на рубежах надо быть в тройке или как минимум в пятёрке.

    Вся команда выступила стабильно, но хотелось бы немножко эту стабильность приподнять, быть где в топ-3 или топ-5.

    Приятно приехать в город, где я родился и начинал заниматься биатлоном. Здорово видеть болельщиков, чувствовать их невероятные эмоции.

    Очень приятно завершить сезон на домашнем этапе Кубка мира в Тюмени», — сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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