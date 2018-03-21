WADA ждет от России признания выводов комиссий Макларена и Шмида

«WADA довольно действиями российской стороны в восстановлении РУСАДА, однако есть еще ряд вопросов, которые предстоит решить. Мы приветствуем независимое РУСАДА в нашей системе, но выражаем сожаление, что работа по восстановлению соответствия идет так долго.
Мы ожидаем от российских властей признания систематических злоупотреблений по нарушению антидопинговых правил, которые были установлены комиссиями Макларена и Шмида. Мы пока не получили от российских властей ответа на эту работу», — приводит слова Риди «Р-Спорт».
WADA в ноябре 2015 года приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В середине ноября 2017 года совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах.