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    Лидер женской сборной Украины по биатлону хочет завершить карьеру

    Биатлон
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    Юлия Джима
    На фото:Юлия Джима
    Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима заявила, что планирует завершить спортивную карьеру.

    Слова украинской биатлонистки приводит сайт XSport.ua.

    «Скорее всего, это был последний для меня сезон. Я про это не хочу говорить.

    У каждого свое виденье, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла, надо идти дальше.

    В конце сезона формы как таковой не было. После болезни тяжело за неделю набрать форму, это вообще нереально. Я бегала на таком же уровне, как и в начале сезона. Конечно, мне жалко, что в этом году выйти на пик формы у меня так и не получилось. Я так и не почувствовала этой легкости.

    Но этому была причина – болезнь, которая надолго затянулась. Она вообще нежданно пришла, да и не вовремя. Самый главный старт сезона для меня был провальным, потому что к тому времени я не смогла обрести нужные кондиции», — сказала Джима.

    Напомним, украинская сборная бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени. Таким образом, для Джимы сезон 2017/18 уже закончен.

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    По ходу сезона 27-летняя Джима взяла три бронзовые медали в личных гонках и на данный момент входит в топ-10 общего зачета Кубка мира.

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