Лидер женской сборной Украины по биатлону хочет завершить карьеру

Лидер сборной Украины по биатлонузаявила, что планирует завершить спортивную карьеру.

Слова украинской биатлонистки приводит сайт XSport.ua.

«Скорее всего, это был последний для меня сезон. Я про это не хочу говорить.

У каждого свое виденье, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла, надо идти дальше.

В конце сезона формы как таковой не было. После болезни тяжело за неделю набрать форму, это вообще нереально. Я бегала на таком же уровне, как и в начале сезона. Конечно, мне жалко, что в этом году выйти на пик формы у меня так и не получилось. Я так и не почувствовала этой легкости.

Но этому была причина – болезнь, которая надолго затянулась. Она вообще нежданно пришла, да и не вовремя. Самый главный старт сезона для меня был провальным, потому что к тому времени я не смогла обрести нужные кондиции», — сказала Джима.

Напомним, украинская сборная бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени. Таким образом, для Джимы сезон 2017/18 уже закончен.

Коукалова объявит о завершении карьеры

По ходу сезона 27-летняя Джима взяла три бронзовые медали в личных гонках и на данный момент входит в топ-10 общего зачета Кубка мира.