Российские гимнасты победили в командном многоборье на этапе КМ в Штутгарте

Сборная России, представленная четырьмя спортсменами, набрала 166,295 балла по итогам шести видов программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина). На второй позиции расположились бразильцы, третьими стали японские гимнасты.
В составе сборной России на турнире выступали Сергей Ельцов, Артур Далалоян, Никита Игнатьев и Владислав Поляшов.
Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира. Штутгарт, Германия
Мужчины. Командное многоборье
1 Россия – 166,295
2 Бразилия – 165,929
3 Япония – 165,396