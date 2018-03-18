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    Норвегия выиграла мужскую эстафету в Холменколлене, Россия — третья

    Биатлон
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    Сборная России
    На фото:Сборная России
    Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету 4х7,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.

    Второе место заняла сборная Австрии,, российская команда – третья. Это вторая бронзовая медаль россиян после этапа в Рупольдинге.

    За россиян бежали Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

    Последний ушел после заключительной стрельбы на втором месте, с 16-секундным отрывом от австрийца Юлиана Эберхарда, однако на последнем отрезке не смог удержать преимущество и отстал на финише на 6 секунд.

    Это была заключительная командная гонка в сезоне. Сборная Норвегии выиграла «хрустальный глобус» в этой дисциплине.

    Сборная России, которая расстается с этим призом, осталась пятой в зачете эстафет. В Кубке наций россияне занимают четвертое место.

    Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап.
    Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
    1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн (0 промахов на первов рубеже +0), Хенрик Л`Абе-Лунн (2+0), Тарьей Бе (1+0), Йоханнес Бе (0+0)) — 1:13.13,7 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)2. Австрия (Доминик Ландертингер (0+2), Феликс Ляйтнер (1+1), Симон Эдер (0+1), Юлиан Эберхард (0+0)) — отставание 50,3 (0 + 5)3. Россия (Максим Цветков (0+0), Антон Бабиков (0+1), Дмитрий Малышко (2+0), Антон Шипулин (0+1)) — 56,9 (0 + 4)4. Швеция (Мартин Понсилуома (0+2), Йеспер Нелин (0+0), Себастьян Самуэльссон (0+1), Фредрик Линдстрем (0+1)) — 1.05,8 (0 + 4)
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