Норвегия выиграла мужскую эстафету в Холменколлене, Россия — третья

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету 4х7,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.

Второе место заняла сборная Австрии,, российская команда – третья. Это вторая бронзовая медаль россиян после этапа в Рупольдинге.

За россиян бежали Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Последний ушел после заключительной стрельбы на втором месте, с 16-секундным отрывом от австрийца Юлиана Эберхарда, однако на последнем отрезке не смог удержать преимущество и отстал на финише на 6 секунд.

Это была заключительная командная гонка в сезоне. Сборная Норвегии выиграла «хрустальный глобус» в этой дисциплине.

Сборная России, которая расстается с этим призом, осталась пятой в зачете эстафет. В Кубке наций россияне занимают четвертое место.