Южная Корея выиграла мужскую и женскую эстафеты на ЧМ, Россия — без медалей

Сборнаязавоевала золото чемпионата мира в женской и мужской эстафете.

Кореянки показали в финале время 4 минуты 7,569 секунды. Второе место заняла сборная Нидерландов (4.09,054), третьими стали спортсменки из Канады (4.09,198).

Сборная России в составе Татьяны Бородулиной, Эмины Магалич, Софьи Просвирновой и Екатерины Ефременковой выступала в финале В и была дисквалифицирована по итогам забега, заняв в общем протоколе седьмое место.

В финале южнокорейцы показали результат 6 минут 44,267 секунды. Серебро получила сборная Канады (6.44,434). Бронза у команды Японии (6.44,587).

Сборная России (Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Павел Ситников) заняла третье место в финале B, преодолев дистанцию за 6 минут 59,791 секунды и финишировав после команд Китая и США соответственно.