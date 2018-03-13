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    Майгуров: Отказ сборной Украины ехать в Тюмень — это не бойкот

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    Виктор Майгуров
    На фото:Виктор Майгуров
    Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров заявил, что не стоит расценивать отказ сборной Украины от поездки на этап Кубка мира в Тюмень как бойкот.

    Такое заявление Майгуров сделал в комментарии «Р-Спорт».

    «Я не готов считать это решение бойкотом. Между российскими и украинскими биатлонистами всегда существовали прекрасные рабочие отношения — как на уровне президентов федераций, так и на уровне атлетов и тренеров.

    Знаю, что украинцы планировали приехать в Тюмень, готовились к этому этапу. То, что они изменили это решение, означает для меня, что возникли обстоятельства непреодолимой силы, которым было нельзя не подчиниться», — сказал Майгуров.

    Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

    Напомним, ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что сборная Украины не поедет в Тюмень.

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