Майгуров: Отказ сборной Украины ехать в Тюмень — это не бойкот

Такое заявление Майгуров сделал в комментарии «Р-Спорт».
«Я не готов считать это решение бойкотом. Между российскими и украинскими биатлонистами всегда существовали прекрасные рабочие отношения — как на уровне президентов федераций, так и на уровне атлетов и тренеров.
Знаю, что украинцы планировали приехать в Тюмень, готовились к этому этапу. То, что они изменили это решение, означает для меня, что возникли обстоятельства непреодолимой силы, которым было нельзя не подчиниться», — сказал Майгуров.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
Напомним, ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что сборная Украины не поедет в Тюмень.