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    Павлова выиграла спринт на Кубке IBU

    Биатлон
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    Евгения Павлова
    На фото:Евгения Павлова
    Российская биатлонистка Евгения Павлова завоевала золотую медаль на этапе Кубка IBU, который проходит в российском Увате.

    Павлова преодолела 7,5 км с одним промахом и показала время 24 минуты 12,5 секунды.

    Ближайшую преследовательницу немку Каролин Хорхлер россиянка опередила на 4,8 секунды. Бронзовую медаль выиграла украинка Юлия Журавок (+7,5 секунды). Отметим, что и Хорхлер, и Журавок прошли дистанцию без промахов.

    Для 24-летней Павловой эта победа стала первой на этапах Кубка IBU. Ранее россиянка также стала третьей в индивидуальной гонке на 15 км в Увате.

    Что касается остальных россиянок, то Кристина Резцова стала четвертой, Маргарита Васильева — пятой, Ирина Услугина — одиннадцатой, Тамара Воронина — шестнадцатой, а Анастасия Егорова — семнадцатой.

    Напомним, что ранее победу в спринте на Кубке IBU одержал россиянин Александр Логинов.

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