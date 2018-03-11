Павлова выиграла спринт на Кубке IBU

Российская биатлонистказавоевала золотую медаль на этапе Кубка IBU, который проходит в российском Увате.

Павлова преодолела 7,5 км с одним промахом и показала время 24 минуты 12,5 секунды.

Ближайшую преследовательницу немку Каролин Хорхлер россиянка опередила на 4,8 секунды. Бронзовую медаль выиграла украинка Юлия Журавок (+7,5 секунды). Отметим, что и Хорхлер, и Журавок прошли дистанцию без промахов.

Для 24-летней Павловой эта победа стала первой на этапах Кубка IBU. Ранее россиянка также стала третьей в индивидуальной гонке на 15 км в Увате.

Что касается остальных россиянок, то Кристина Резцова стала четвертой, Маргарита Васильева — пятой, Ирина Услугина — одиннадцатой, Тамара Воронина — шестнадцатой, а Анастасия Егорова — семнадцатой.

Напомним, что ранее победу в спринте на Кубке IBU одержал россиянин Александр Логинов.