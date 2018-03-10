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    Услугина выиграла индивидуальную гонку в Увате, Павлова – третья

    Биатлон
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    Ирина Услугина
    На фото:Ирина Услугина
    Российская биатлонистка Ирина Услугина стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU в Увате.

    Допустив один промах на четырех огневых рубежах, Услугина показала результат 47 минут 58,5 секунды.

    Второе место заняла украинская биатлонистка Юлия Журавок, которая при идеальной стрельбе проиграла победительнице 27,5 секунды.

    Замкнула тройку сильнейших еще одна россиянка Евгения Павлова. На ее счету один промах и отставание в 1 минуту 8,2 секунды.

    Биатлон. Кубок IBU. Уват, Россия
    Женщины, индивидуальная гонка, 15 км

    1. Ирина Услугина (Россия) — 47.58,5 (0+0+0+1)
    2. Юлия Журавок (Украина) — 27,5 (+0+0+0)
    3. Евгения Павлова (Россия) — 1.08,2 (0+1+0+0)
    7. Анастасия Егорова (Россия) — 3.05,6 (1+1+0+2)
    10. Тамара Воронина (Россия) — 3.11,2 (0+1+1+0)
    20. Маргарита Васильева (Россия) — 4.47,9 (0+0+0+3)
    38. Кристина Резцова (Россия) — 9.09,4 (2+2+0+4)

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