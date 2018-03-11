Логинов: Поздняя стартовая группа стала моим преимуществом

Российский биатлонистпрокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка IBU в Увате.

«Я бежал после многих основных соперников. И знал расклад – кто у кого сколько отыгрывает и так далее. Мне сообщали и время идущего после меня француза Фабьена Клода. Это, конечно, помогло.

Поздняя стартовая группа стала моим преимуществом, тем более весеннее солнце ближе к концу гонки нагрело трассу. Разница в скольжении большой не была, но, по ощущениям, мне было просто теплее. Хотя из-за морозной погоды на спусках мышцы остывали моментально.

Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Увате

Сейчас еду в Ханты-Мансийск на финальный этап Кубка IBU. После чего будут готовиться в Тюмени к финалу Кубка мира», — приводит слова Логинова «Тюменская арена».