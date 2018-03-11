Бенефис Шипулина и разочарование от смешанных эстафет

Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходил в финском Контиолахти. Он стал первым этапом после Олимпийских игр в Пхенчхане. Вполне логично, что многие лидеры мирового биатлона приехали в Финляндию не на пике форме, что дало возможность спортсменам из второго эшелона показать хорошие результаты. Кроме того, благодаря тому, что норвежец Эмиль Свендсен пропускал этап из-за болезни, сборная Норвегии дала шанс звездному ветерану Оле Эйнеру Бьорндалену.

Антон Шипулин – триумфатор мужской части этапа

Приятно осознавать, что главным триумфатором финского этапа Кубка мира в мужской части соревнований стал лидер российской сборной Антон Шипулин. Его очень не хватало на Олимпийских играх, но в Контиолахти отдохнувший и по-хорошему злой и голодный Шипулин показал, что не зря считается одним из лучших биатлонистов планеты.

При этом шансы Шипулина на победу заметно выросли уже перед стартом спринтерской гонки, открывавшей этап в Контиолахти. Из-за простуды гонку решил пропустить лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад. Это также должно было сыграть на руку его главного конкурента норвежца Йоханнеса Бё. Но в итоге Бё провалился на второй стрельбе, допустив два промаха. Это стоило Йоханнесу места на подиуме и помогло Антону Шипулину взять золотые медали.

Нужно сказать, что Шипулин провел отменную гонку, закрыв все десять мишеней и показав приличный ход на лыжне – один из лучших в спринте. Конечно, будь на один промах меньше у Бё, даже с одним кругом штрафа норвежец пришел бы первым, но в итоге он уступил россиянину 19 секунд, а второе место неожиданно взял латвиец Андрейс Расторгуевс, для которого этот подиум стал вторым в жизни. Редкий случай, когда скоростной Расторгуевс сумел закрыть все мишени. Третье место также достаточно неожиданно досталось французу Квентину Филлону Мэйлле, который на две секунды опередил Йоханнеса Бё. Причем Бё остановился на последнем круге, когда нужно было прибавить. Очевидно, что пик формы норвежца пришелся на Пхенчхан.

Гораздо более драматичным оказался масс-старт и его концовка, где Антон Шипулин имел высокие шансы на победу, но довольствовался лишь бронзой из-за столкновения с австрийцем Юлианом Эберхардом за несколько сотен метров до финиша. В итоге именно быстроногий Эберхард опередил на финише Мартена Фуркада, забрав у француза победу.

В целом, даже эта падение не должно омрачить этап Шипулину, который показал классную форму, впервые в сезоне взяв золото и сразу две медали на одном этапе. Шипулину удалось закрепиться на третьем месте в общем зачете Кубка Мира. Если не случится каких-то откровенных сенсаций, конкуренты в лице Якова Фака, Арнда Пайффера и Таржея Бё Шипулина уже не догонят.

Что касается Оле Эйнера Бьорндалена, его возвращение на этап Кубка мира вышло неоднозначным. В спринте легенда биатлона отстрелялся без промахов, но из-за слабого хода показал только 12-й результат, который, тем не менее, стал для него лучшим в сезоне. Но уже в масс-старте 6 промахов на стрельбе отбросили Бьорндалена на 28-е место из 30-ти участников.

Если Шипулин показал отличные результаты, то остальные россияне провели этап слабо. В спринте лучшим после Антона стал Дмитрий Малышко, который с одним промахом пришел на финиш 26-м. Максим Цветков также с одним промахом закончил гонку на 30-м месте, провалились на стрельбе Евгений Гараничев и Матвей Елисеев, которые с тремя промахами заняли только 46-е и 87-е места соответственно, а Антон Бабиков с одним промахом был невероятно медленным на лыжне – 51-я позиция. Уже в масс-старте Бабиков настрелял 4 круга штрафа и закончил гонку на 23-м месте.

Победа Домрачевой в спринте, неожиданная Хинц

В женском спринте белоруска Дарья Домрачева на Олимпийском кураже даже с одним промахом сумела опередить Франциску Хильдебранд, обогнав немку на ничтожные 0,5 секунды. Более того, Хильдебранд могла оказаться еще ниже, но итальянка Лиза Витоцци с тем же одним промахом отстала на пять секунд.

Вообще первая десятка участниц уложилась в 35 секунд разрыва, так что женский спринт в Контиолахти стал одним из самых плотных в сезоне. К сожалению, в его топ-20 мы не увидели россиянок, лучшей из которых оказалась Дарья Виролайнен, не закрывшая две мишени и финишировавшая на 24-м месте. На 25-м оказалась Ульяна Кайшева с одним промахом.

Виктория Сливко показала идеальную стрельбу, закрыв все десять мишеней, но была очень медленной на трассе, заняв только 37-е место с отставанием в полторы минуты от лидера. Не задалась гонка у Екатерины Юрловой и Светланы Мироновой, которые с двумя и тремя промахами заняли 44-е и 57-е места соответственно.

Лидер нашей женской команды Екатерина Юрлова могла реабилитироваться в масс-старте, но настреляв три круга штрафа пришла к финишу лишь 19-й с почти двумя минутами отставания от лидера. Так что занести себе в актив этап в Контиолахти девушки могут только благодаря неплохим результатам в смешанных эстафетах.

Что касается итоговых результатов масс-старта, победу в нем достаточно неожиданно взяла немка Ванесса Хинц, закрывая все 20 мишеней. И хотя скорость на лыжне у нее была не самая высокая, ошибки соперниц на огневых рубежах помогли Хинц взять первую в сезоне победу. Второй к финишу пришла итальянка Лиза Витоцци, опередившая на последнем круге Ане Шевалье из Франции, но снова не добравшаяся до золота – два подряд вторых места. Не смогла догнать тройку лидеров финка Кайса Маккарайнен, с тремя промахами взобравшаяся на высокое четвертое место. Однако очки набрала, и сохранила за собой лидерство в общем зачете.

А вот триумфаторка спринта белоруска Дарья Домрачева, допустив пять промахов, в том числе три на последнем огневом рубеже, смогла финишировать только 10-й сразу после двух своих соотечественниц – Ирины Крюйко и Надежды Скардино. Снова провалилась Анастасия Кузьмина, занявшая только 16-е место.

Российские горечь и парадоксы смешанных эстафет

Наибольшие надежды на медали у нашей сборной были связаны с одиночным микстом, где тренерский штаб сборной сделал ставку на двух сильнейших биатлонистов – Екатерину Юрлову и Антона Шипулина. Но сильные составы поставили также Австрия, Франция и Норвегия. У норвежцев бежали Марте Олсбю и Йоханнес Бё, а у австрийцев Юлиан Эберхард и Лиза Хаузер.

Тем не менее, Россия с Шипулиным могла и обязана была претендовать на медали, а в итоге оказалась лишь пятой. К сожалению, на последнем огневом рубеже Шипулин использовал два дополнительных патрона, тогда как француз Антонин Гюггона и австриец Юлиан Эберхард закрыли все мишени с пяти выстрелов. Так что Шипулин пришел лишь пятым, проиграв даже далеко не сильнейшему Артему Тищенко из сборной Украины.

Гораздо меньшего ждали от россиян в двойном миксте, но Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко и Максим Цветков зашли на высокое четвертое место. Результат еще лучше, но такой же обидный, ведь Россия была близка к медалям, потеряв надежду на последнем круге.

Решающим в борьбе за медали стал подьем «стена», где Цветков не сумел выдержать темп лидеров, отстав от Лукаса Хофера из Италии, Дмитрия Пидручного из Украины и Таржея Бё из Норвегии. На финише Цветков оказался в 16 секундах от завоевавшей золото Италии и в семи секундах от бронзы Норвегии.

Показав два хороших результата, Россия все же оба раза осталась без подиума. При этом Шипулин и Юрлова, числившиеся среди главных претендентов на золото, выступили хуже, чем их менее звездные партнеры по команде в двойном миксте.

В целом в смешанных эстафетах нужно выделить две бронзы Норвегии, победы Италии и Франции, вторые места Украины и Австрии. Эти виды однозначно добавляют зрелищности биатлону.

Чего ждать от Хольменколлена?

Следующий 8-й этап Кубка мира в норвежском Хольменколллене станет предпоследним в сезоне. И вполне вероятно, что он будет последним в сезоне для многих лидеров мирового биатлона, которые уже заявили, что не приедут на заключительный этап в российской Тюмени. В Норвегии нас ждут мужской и женский спринт и пасьют, а также классические мужская и женская эстафеты – последние в текущем сезоне.

Программа этапа Кубка мира в Хольменколлене

15 марта, четверг, 14:00 — Женщины. Спринт (7,5 км.)

15 марта, четверг, 16:45 — Мужчины. Спринт (10 км.)

17 марта, суббота, 14:30 — Женщины. Эстафета (4Х6 км.)

17 марта, суббота, 16:45 — Мужчины. Пасьют (12,5 км.)

18 марта, воскресенье, 14:00 — Женщины. Пасьют (10 км.)

18 марта, воскресенье, 16:45 — Мужчины. Эстафета (4Х7,5 км.)