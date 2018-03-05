IPC завершил перепроверку допинг-проб Паралимпиады-2010

Международный паралимпийский комитет (IPC) завершил перепроверку допинг-проб мочи, взятых во время Паралимпиады 2010 года в Ванкувере, информирует пресс-служба организации.

На Паралимпиаде-2010 было взято 440 анализов крови и мочи. Повторно были проанализированы 370 проб (84%) мочи до истечения срока давности – в марте 2018 года.

Образцы Игр-2010 исследовались с применением улучшенных методов диагностики, чтобы, возможно, выявить запрещенные вещества, которые не могли быть идентифицированы в 2010 году с применением технологий того периода.

«Благодаря достижениям в области технологий и методов тестирования мы можем обнаруживать вещества, которые на предыдущих Играх не могли быть обнаружены. Я рад, что ни одна проба с Олимпиады в Ванкувере при перепроверке не дала положительных результатов на допинг. МОК хочет защищать интересы "чистых" спортсменов не только на предстоящих соревнованиях, но и по итогам прошедших турниров», – отметил президент IPC Эндрю Парсонс.