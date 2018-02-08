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    Шипулин: Тренером я не смогу быть

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    Антон Шипулин
    На фото:Антон Шипулин
    Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своих планах на будущее.

    «Тренером я не смогу быть. Разве что консультантом. Я бы передал свой опыт, свои знания ребятам, будущему поколению, которые в какой-то момент начинают сомневаться, не знают, что им делать.

    Но только советы, только консультация. Ездить по сбором — у меня это уже вот здесь вот. Хочется побыть дома с семьей, хочется реализовать себя в своем родном городе. Так что пока нет.

    Может быть что-то такое произойдет, что я соглашусь в будущем, но это маловероятно. Тем более, как говорится, хороший спортсмен редко становится хорошим тренером», — передает слова Шипулина «Калашников Media».

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