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    Сливко выиграла бронзу на ЧЕ по биатлону

    Чемпионат Европы по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧЕ по биатлону
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    Виктория Сливко
    На фото:Виктория Сливко
    Российская биатлонистка Виктория Сливко завоевала бронзу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Италии.

    Победу, несмотря на одну штрафную минуту, одержала француженка Клоэ Шевалье.

    Второй стала итальянка Алексия Рунгальдьер, как и Сливко, избежавшая промахов, на четырёх огневых рубежах.

    В шестерку лидеров также попала представительница России Светлана Миронова.

    Отметим, что на старт не вышла российская биатлонистка Валерия Васнецова, заявленная под номером 87.

    Ранее в мужской индивидуальной гонке россияне остались без медалей — лучшим стал Юрий Шопин, занявший девятое место. Чемпионат Европы продлится до 28 января.

    Биатлон. Чемпионат Европы. Риднау, Италия
    Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа

    1. Клоэ Шевалье (Франция) – 46.32,9 (1 штрафная минута).
    2. Алексия Рунгальдьер (Италия) – отставание 47,7 (0).
    3. Виктория Сливко (Россия) – + 55,9 (0)…
    6. Светлана Миронова (Россия) – + 1.26,0 (3)…
    12. Анастасия Загоруйко (Россия) – + 2.45,0 (3)…
    14. Ирина Старых (Россия) – + 3.16,6 (2)…
    30. Анастасия Морозова (Россия) – + 5.24,8 (3)…
    35. Кристина Резцова (Россия) – + 5.47,0 (4).

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