Сливко выиграла бронзу на ЧЕ по биатлону

Российская биатлонистказавоевала бронзу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Италии.

Победу, несмотря на одну штрафную минуту, одержала француженка Клоэ Шевалье.

Второй стала итальянка Алексия Рунгальдьер, как и Сливко, избежавшая промахов, на четырёх огневых рубежах.

В шестерку лидеров также попала представительница России Светлана Миронова.

Отметим, что на старт не вышла российская биатлонистка Валерия Васнецова, заявленная под номером 87.

Ранее в мужской индивидуальной гонке россияне остались без медалей — лучшим стал Юрий Шопин, занявший девятое место. Чемпионат Европы продлится до 28 января.

Биатлон. Чемпионат Европы. Риднау, Италия

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа

1. Клоэ Шевалье (Франция) – 46.32,9 (1 штрафная минута).

2. Алексия Рунгальдьер (Италия) – отставание 47,7 (0).

3. Виктория Сливко (Россия) – + 55,9 (0)…

6. Светлана Миронова (Россия) – + 1.26,0 (3)…

12. Анастасия Загоруйко (Россия) – + 2.45,0 (3)…

14. Ирина Старых (Россия) – + 3.16,6 (2)…

30. Анастасия Морозова (Россия) – + 5.24,8 (3)…

35. Кристина Резцова (Россия) – + 5.47,0 (4).