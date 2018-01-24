Сливко выиграла бронзу на ЧЕ по биатлону

Победу, несмотря на одну штрафную минуту, одержала француженка Клоэ Шевалье.
Второй стала итальянка Алексия Рунгальдьер, как и Сливко, избежавшая промахов, на четырёх огневых рубежах.
В шестерку лидеров также попала представительница России Светлана Миронова.
Отметим, что на старт не вышла российская биатлонистка Валерия Васнецова, заявленная под номером 87.
Ранее в мужской индивидуальной гонке россияне остались без медалей — лучшим стал Юрий Шопин, занявший девятое место. Чемпионат Европы продлится до 28 января.
Биатлон. Чемпионат Европы. Риднау, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа
1. Клоэ Шевалье (Франция) – 46.32,9 (1 штрафная минута).
2. Алексия Рунгальдьер (Италия) – отставание 47,7 (0).
3. Виктория Сливко (Россия) – + 55,9 (0)…
6. Светлана Миронова (Россия) – + 1.26,0 (3)…
12. Анастасия Загоруйко (Россия) – + 2.45,0 (3)…
14. Ирина Старых (Россия) – + 3.16,6 (2)…
30. Анастасия Морозова (Россия) – + 5.24,8 (3)…
35. Кристина Резцова (Россия) – + 5.47,0 (4).