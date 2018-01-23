Россия без Кайшевой, но с Волковым, Норвегия с Бьорндаленом, Франция с Фуркадом

Этап Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельва был генеральной репетицией перед Олимпийскими играми, а чемпионат Европы в итальянском Риднау станет заключительной проверкой для тех биатлонистов, кто еще не гарантировал себе место в Олимпийском составе своих сборных. Или же для тех, кто хочет начать непосредственную подготовку к ОИ в боевых условиях. Понятно, что уровень турнира уступает любому этапу Кубка Мира, и все же в Риднау будет на кого посмотреть.

Сборная России

Для нашей команды чемпионат Европы является одним из важнейших стартов. Причина достаточно простая — лишь двое спортсменов выполнили норматив на попадание в состав Олимпийской сборной — Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт. Остальные будут добираться по решению тренерского штаба. У девушек ситуация чуть проще. С большой долей вероятности в Пхенчхан кроме Юрловой поедут Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Об этом уже заявил старший тренер женской сборной Сергей Коновалов.

Возможно, именно поэтому лидер общего зачета Кубка IBU Ульяна Кайшева, хоть и будет готовиться в Риднау, но участия в стартах чемпионата Европы принимать не будет. По сути, это главное разочарование для тех болельщиков, которые хотели увидеть борьбу Кайшевой с сестрами Хорхлер из Германии.

В отсутствии Кайшевой наибольшие надежды у женской команды связаны с Кристиной Резцовой, Анастасией Загоруйко и Валерией Васнецовой. Должна показать себя опытная Ирина Старых.

Состав женской сборной: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко

Гораздо интереснее борьба намечается у мужчин. По словам старшего тренера мужской команды Рикко Гросса, именно по итогам чемпионата Европы будет сформирован окончательный состав команды на ОИ. И если позиции Антона Шипулина и Антона Бабикова не поддаются сомнению, то Александр Логинов, Алексей Волков и Евгений Гараничев еще должны доказывать тренерскому штабу свое право на место в сборной. Конечно, для кого-то, как для Волкова, чемпионат Европы станет просто одной из стадий подготовки, но кто-то может оказаться и за бортом сборной. Так что борьба ожидается горячая.

Безусловно важный старт намечается и для Петра Пащенко, который занимает четвертое место в общем рейтинге, и попробует навязать борьбу норвежцам.

Состав мужской сборной: Александр Логинов, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Петр Пащенко, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин.

Соперники

Главной звездой этапа будет король биатлона Оле Эйнар Бьорндален. Норвежский ветеран, к большому сожалению, не отобрался в состав Олимпийской сборной по итогам этапов Кубка мира, но все еще полон мотивации продолжить карьеру. На этапе в Риднау Бьорндалену исполнится 44 года, но мало кто из молодых спортсменов сможет обойти легенду мирового и норвежского биатлона.

В целом, именно норвежцы у мужчин будут главным претендентами на медали и победы. Фредрик Йесбакк, Вегард Бьорн Йермунсхауг и Ветле Шостад Кристиансен занимают три первых места в общем зачете Кубка IBU и, конечно же, все трое примут участие в чемпионате Европы.

Навязать борьбу Норвегии попробует сборная Франции во главе с братом Мартена Фуркада — Симоном Фуркадом. Собственно, через чемпионат Европы французы также будут добирать состав на Олимпийские игры, и задача Симона доказать свою конкурентно способность.

У немцев стоит обратить внимание на Флориана Графа и Давида Зобеля, а украинцы и вовсе везут несколько спортсменов, которые будут готовиться к ОИ через старты на чемпионате Европы — Сергей Семенов, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Все трое способны бороться за высокие результаты, если будут в хорошей форме.

Не столь звездный, но также интересный состав участников можно будет увидеть у девушек, где без Ульяны Кайшевой фаворитками будут сестры Надин и Каролин Хорхлер из сборной Германии, а также норвежка Текла Брюн-Ли. Не стоит сбрасывать со счетов и украинок — Юлию Журавок и Ольгу Абрамову, а также Ирину Варвинец и Елену Пидгрушную, делегированных из основной сборной. Правда, Пидгрушная, скорее всего, будет участвовать только в смешанной эстафете, хотя вполне могла претендовать на подиум в индивидуальных дисциплинах. Опять же, делаем поправку на то, что многие спортсменки рассматривают чемпионат Европы не как возможность для завоевания медалей, а как площадку для подготовки и с акцентом на борьбу за место в основном составе своих сборных.

Расписание гонок чемпионата Европы в Риднау

24 января, среда, 13:00 — Мужчины. Индивидуальная гонка (20 км.)

24 января, среда, 16:30 — Женщины. Индивидуальная гонка (15 км.)

26 января, пятница, 14:00 — Мужчины. Спринт (10 км.)

26 января, пятница, 17:00 — Женщины. Спринт (7,5 км.)

27 января, суббота, 16:00 — Мужчины. Пасьют (12,5 км.)

27 января, суббота, 18:00 — Женщины. Пасьют (10 км.)

28 января, воскресенье, 16:00 — Одиночная смешанная эстафета

28 января, воскресенье, 18:00 — Смешанная эстафета (2х6 км. женщины, 2х7,5 км. мужчины)