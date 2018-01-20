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    Сотсковой обидно остаться без медали

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    Мария Сотскова
    На фото:Мария Сотскова
    Российская фигуристка Мария Сотскова, которая заняла по сумме двух программ четвертое место на чемпионате Европы, заявила о том, что ей обидно не попасть на пьедестал.

    «Я просто хотела показать в произвольной программе хорошее катание. Не знаю, что пошло не так с тройным лутцем: то ли поторопилась, то ли замедлилась. Не ставила перед собой цель обыграть Каролину Костнер, главное было – доказать самой себе, что я могу! Могла обойти Каролину? Обидно, но я сама виновата.

    Я вообще очень серьезный и сосредоточенный человек, всегда коплю в себе энергию для выхода на лед, никогда не распыляюсь на тренировках. Кстати, не могу сказать, что каталась зажато. Наоборот, мне показалось, я эмоционально каталась благодаря теплому приему публики. Меня так поддерживали! Скандировали: "Молодец!"

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    Когда я только встала в стартовую позицию и находилась в ней секунды три-четыре, хотя они мне показались вечностью, мне не включали музыку, вот это напрягало. А поддержка зала только помогает», — цитирует Сотскову «Спорт-Экспресс».

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