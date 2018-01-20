Загитова отобрала у Медведевой титул чемпионки Европы

Загитова, лидировавшая после проката короткой программы, стала лучшей и в произвольной, получив от судей 157,97 балла, и в сумме за две программы набрала 238,24 балла.
Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Евгения Медведева стала второй в произвольной программе — 154,29 балла и по сумме двух программ — 232,86 очка.
Бронзовым призером континентального первенства стала итальянка Каролина Костнер — 204,25 балла.
Еще одна россиянка Мария Сотскова стала четвертой с результатом 200,81 балла.
Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная программа
1. Алина Загитова (Россия) – 157,972. Евгения Медведева (Россия) – 154,293. Мария Сотскова (Россия) – 132,114. Каролина Костнер (Италия) – 125,955. Луна Хендрикс (Бельгия) – 121,786. Николь Райичова (Словакия) – 110,897. Николь Шотт (Германия) – 109,478. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 106,809. Алексия Паганини (Швейцария) – 106,6710. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 105,56
Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Итоговый результат
1. Алина Загитова (Россия) – 238,242. Евгения Медведева (Россия) – 232,863. Каролина Костнер (Италия) – 204,254. Мария Сотскова (Россия) – 200,815. Луна Хендрикс (Бельгия) – 176,916. Николь Райичова (Словакия) – 171,907. Алексия Паганини (Швейцария) – 161,628. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 159,709. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 159,4810. Николь Шотт (Германия) – 157,84