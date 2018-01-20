Загитова отобрала у Медведевой титул чемпионки Европы

Российская фигуристкавыиграла чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве.

Загитова, лидировавшая после проката короткой программы, стала лучшей и в произвольной, получив от судей 157,97 балла, и в сумме за две программы набрала 238,24 балла.

Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Евгения Медведева стала второй в произвольной программе — 154,29 балла и по сумме двух программ — 232,86 очка.

Бронзовым призером континентального первенства стала итальянка Каролина Костнер — 204,25 балла.

Еще одна россиянка Мария Сотскова стала четвертой с результатом 200,81 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа 1. Алина Загитова (Россия) – 157,972. Евгения Медведева (Россия) – 154,293. Мария Сотскова (Россия) – 132,114. Каролина Костнер (Италия) – 125,955. Луна Хендрикс (Бельгия) – 121,786. Николь Райичова (Словакия) – 110,897. Николь Шотт (Германия) – 109,478. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 106,809. Алексия Паганини (Швейцария) – 106,6710. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 105,56