Степанова и Букин идут вторыми после короткого танца на ЧЕ

На фото: Александра Степанова и Иван Букин isu.org

Другой российский дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев – четвертый (74,43), еще одна российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – восьмая (65,35).

Третье место занимают итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте с результатом 74,76 балла.

Степанова и Букин получили от судей 75,38 балла.

Российские фигуристыидут вторыми после короткого танца на чемпионате Европы в Москве.

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