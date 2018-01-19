Степанова и Букин идут вторыми после короткого танца на ЧЕ

Степанова и Букин получили от судей 75,38 балла.
Лидерство захватили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 81,29 балла.
Третье место занимают итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте с результатом 74,76 балла.
Другой российский дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев – четвертый (74,43), еще одна российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – восьмая (65,35).
Произвольный танец фигуристы исполнят в субботу, 20 января.
Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткий танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,292. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 75,383. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 74,764. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 74,435. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 71,586. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 69,457. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,608. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 65,359. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,0310. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 64,8011. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,2012. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 59,30