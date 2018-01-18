Загитова превзошла Медведеву в короткой программе на ЧЕ в Москве

Результат 15-летней Загитовой — 80,27 (лучший в карьере, ранее — 76,27). Второй стала 18-летняя Евгения Медведева — 78,57.
На третьем месте — итальянка Каролина Костнер (78,30), которая почти на 10 баллов опередила еще одну представительницу России — Марию Сотскову (68,70).
Произвольную программу женщины представят в субботу (20 января) вечером. Начало — в 18.30 (мск).
Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. После короткой программы
1. Алина Загитова (Россия) – 80,27 (личный рекорд)2. Евгения Медведева (Россия) – 78,573. Каролина Костнер (Италия) – 78,30 (личный рекорд)4. Мария Сотскова (Россия) – 68,705. Николь Райичова (Словакия) – 61,016. Анита Остлунд (Швеция) – 56,047. Лорин Лекавалье (Франция) – 55,368. Луна Хендрикс (Бельгия) – 55,139. Алексия Паганини (Швейцария) – 54,9510. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 54,1411. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 52,68