Николаев выиграл четвертый этап «Дакара», Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер»победил на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар»-2018 в зачете грузовиков.

Во вторник экипаж Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, на этапе протяженностью 444 км показал результат 4 часа 35 минут 8 секунд. Вторым финишировал аргентинец Федерико Вильягра на Iveco, уступив победителю 27 минут 57 секунд. Третьим стал чех Мартин Коломы на Tatra (+ 38 минут 49 секунд). У остальных представителей российской команды возникли проблемы: грузовик Дмитрия Сотникова упал набок, его помогал поднимать Антон Шибалов, а на автомобиле Айрата Мардеева возникли проблемы с генератором.

В генеральной классификации лидирующий Николаев (12 часов 22 минуты 27 секунд) увеличил преимущество над ближайшим преследователем, которым является Вильягра, до 36 минут 55 секунд. Следом идет белорус Сергей Вязович на МАЗе (+ 2 часа 22 минуты 23 секунды).

«Дакар». Грузовики. Четвертый этап

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:35.08

2. Федерико Вильягра (Iveco) +27:57

3. Мартин Коломы (Tatra) +38:49

4. Терухито Сугавара («Хино») +1:13.15

5. Герт Хузинк (Renault) +1:16.33

6. Мартин Мацик («Лиаз») +1:21.33

7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +1:23.31

8. Мартин Шолтыс (Tatra) +1:23.38

9. Сергей Вязович («МАЗ») +1:28.51.

Вильягра выиграл 3-й этап ралли-марафона «Дакар», Николаев — 2-й

В зачете внедорожников лучшим стал француз Себастьен Лёб на Peugeot со временем 3 часа 57 минут 53 секунды. На второй позиции испанец Карлос Сайнс (Peugeot; + 1 минута 35 секунд), третий — соотечественника Лёба Стефан Петерансель (Peugeot; +3.16).

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш на Toyota попал в аварию и на вертолете был доставлен в больницу.

В общем зачете лидирует Петерансель, который на 6 минут 55 секунд опережает идущего вторым Лёба. Виллаш-Боаш в генеральной классификации занимал 39-е место.

«Дакар-2018». Внедорожники. Четвертый этап

1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 3:57,53

2. Карлос Сайнс (Peugeot) +0:01,35

3. Стефан Петерансель (Peugeot) +0:03,16

4. Эудженио Амос (2WD) +0:35,46

5. Шейх Халид Аль Кассими (PH-Sport) +0:40,29

6. Лучио Альварес (Toyota) +0:41,05

7. Бернхардт тен Бринке (Toyota) +0:42,22

8. Мартин Прокоп (Ford) +0:47,04

9. Нассер Салех Аль-Аттия (Toyota) +0:54,21

10. Якуб Пржигонски (Mini) +0:54,33

Француз Адриен ван Беверен на Yamaha одержал победу в классе мотоциклов – 4 часа 8 минут 23 секунды. Вторым пришел к финишу его соотечественник Ксавье де Султре (Yamaha; +5.01), третьим – австриец Маттиас Валкнер (KTM; +7.10).

Ван Беверен возглавил общий зачет, имея преимущество в 1 минуту 55 секунд над ближайшим преследователем – чилийцем Пабло Кинтанильей на Husqvarna. Прежний лидер «генерала» британец Сэм Сандерленд по ходу этапа попал в аварию и, получив травму спины, не смог продолжить борьбу в ралли.

«Дакар»-2018. Мотоциклы. Четвертый этап

1. Адриан ван Беверен (Yamaha) — 04:08,23

2. Ксавье де Султре (Yamaha) +00:05,01

3. Маттиас Валькнер (KTM) +00:07,10

4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +00:07,32

5. Стефан Свитко (KTM) +00:07,45

В классе квадроциклов лучшим стал российский пилот Сергей Карякин (Yamaha). Второе место у Игнасио Касале на Yamaha, третьим к финишу пришел Алексис Эрнандес (Yamaha).

«Дакар»-2018. Квадроциклы. Четвертый этап

1. Сергей Карякин (Snag Racing Team) — 04:56,34

2. Игнасио Касале (Casale Racing) +00:00,43

3. Алексис Эрнандес (Alexis Hernandez Racing) +00:05,31

4. Густаво Каллего (Gustavo Callego Competicion) +00:08,01