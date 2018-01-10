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    Николаев выиграл четвертый этап «Дакара», Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии

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    Стефан Петерансель
    На фото:Стефан Петерансель
    Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев победил на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар»-2018 в зачете грузовиков.

    Во вторник экипаж Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, на этапе протяженностью 444 км показал результат 4 часа 35 минут 8 секунд. Вторым финишировал аргентинец Федерико Вильягра на Iveco, уступив победителю 27 минут 57 секунд. Третьим стал чех Мартин Коломы на Tatra (+ 38 минут 49 секунд). У остальных представителей российской команды возникли проблемы: грузовик Дмитрия Сотникова упал набок, его помогал поднимать Антон Шибалов, а на автомобиле Айрата Мардеева возникли проблемы с генератором.

    В генеральной классификации лидирующий Николаев (12 часов 22 минуты 27 секунд) увеличил преимущество над ближайшим преследователем, которым является Вильягра, до 36 минут 55 секунд. Следом идет белорус Сергей Вязович на МАЗе (+ 2 часа 22 минуты 23 секунды).

    «Дакар». Грузовики. Четвертый этап

    1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:35.08
    2. Федерико Вильягра (Iveco) +27:57
    3. Мартин Коломы (Tatra) +38:49
    4. Терухито Сугавара («Хино») +1:13.15
    5. Герт Хузинк (Renault) +1:16.33
    6. Мартин Мацик («Лиаз») +1:21.33
    7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +1:23.31
    8. Мартин Шолтыс (Tatra) +1:23.38
    9. Сергей Вязович («МАЗ») +1:28.51.

    Вильягра выиграл 3-й этап ралли-марафона «Дакар», Николаев — 2-й

    В зачете внедорожников лучшим стал француз Себастьен Лёб на Peugeot со временем 3 часа 57 минут 53 секунды. На второй позиции испанец Карлос Сайнс (Peugeot; + 1 минута 35 секунд), третий — соотечественника Лёба Стефан Петерансель (Peugeot; +3.16).

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш на Toyota попал в аварию и на вертолете был доставлен в больницу.

    В общем зачете лидирует Петерансель, который на 6 минут 55 секунд опережает идущего вторым Лёба. Виллаш-Боаш в генеральной классификации занимал 39-е место.

    «Дакар-2018». Внедорожники. Четвертый этап

    1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 3:57,53
    2. Карлос Сайнс (Peugeot) +0:01,35
    3. Стефан Петерансель (Peugeot) +0:03,16
    4. Эудженио Амос (2WD) +0:35,46
    5. Шейх Халид Аль Кассими (PH-Sport) +0:40,29
    6. Лучио Альварес (Toyota) +0:41,05
    7. Бернхардт тен Бринке (Toyota) +0:42,22
    8. Мартин Прокоп (Ford) +0:47,04
    9. Нассер Салех Аль-Аттия (Toyota) +0:54,21
    10. Якуб Пржигонски (Mini) +0:54,33

    Француз Адриен ван Беверен на Yamaha одержал победу в классе мотоциклов – 4 часа 8 минут 23 секунды. Вторым пришел к финишу его соотечественник Ксавье де Султре (Yamaha; +5.01), третьим – австриец Маттиас Валкнер (KTM; +7.10).

    Ван Беверен возглавил общий зачет, имея преимущество в 1 минуту 55 секунд над ближайшим преследователем – чилийцем Пабло Кинтанильей на Husqvarna. Прежний лидер «генерала» британец Сэм Сандерленд по ходу этапа попал в аварию и, получив травму спины, не смог продолжить борьбу в ралли.

    «Дакар»-2018. Мотоциклы. Четвертый этап

    1. Адриан ван Беверен (Yamaha) — 04:08,23
    2. Ксавье де Султре (Yamaha) +00:05,01
    3. Маттиас Валькнер (KTM) +00:07,10
    4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +00:07,32
    5. Стефан Свитко (KTM) +00:07,45

    В классе квадроциклов лучшим стал российский пилот Сергей Карякин (Yamaha). Второе место у Игнасио Касале на Yamaha, третьим к финишу пришел Алексис Эрнандес (Yamaha).

    «Дакар»-2018. Квадроциклы. Четвертый этап

    1. Сергей Карякин (Snag Racing Team) — 04:56,34
    2. Игнасио Касале (Casale Racing) +00:00,43
    3. Алексис Эрнандес (Alexis Hernandez Racing) +00:05,31
    4. Густаво Каллего (Gustavo Callego Competicion) +00:08,01

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