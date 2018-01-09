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    Вильягра выиграл 3-й этап ралли-марафона «Дакар», Николаев — 2-й

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    Сэм Сандерленд
    На фото:Сэм Сандерленд
    Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял второе место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар»-2018 в зачете грузовиков.

    В понедельник экипаж Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, уступил 35 секунд победителю этапа аргентинцу Федерико Вильягре на Iveco, который показал результат 3 часа 56 минут 37 секунд. Третьим стал еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева, отставший от победителя на 4 минуты 9 секунд.

    В генеральной классификации Николаев (общее время – 7 часов 47 минут 19 секунд) упрочил лидерство и увеличил преимущество над Вильягрой до 8 минут 58 секунд. Тройку замыкает белорус Алексей Вишневский на МАЗе (+ 52 минуты 34 секунды).

    «Дакар»-2018. Грузовики. Третий этап

    1. Федерико Вильягра (Iveco) — 3:56.37
    2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +00.35
    3. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +04.09
    4. Мартин Мацик (Tatra) +13.18
    5. Алексей Вишневский (МАЗ) +24.27
    6. Сергей Вязович (МАЗ) +25.05
    7. Герт Хузинк (Iveco) +41.03
    8. Мартин ван ден Брик (Renault) +46.37
    ...14. Антон Шибалов (КАМАЗ) +1:02.52
    ...15. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +1:06.18

    В зачете квадроциклов вновь первенствовал чилиец Игнасио Касале на Yamaha (3 часа 58 минут 8 секунд). Вторым стал перуанец Алексис Эрнандес (Yamaha; +8.55), третьим финишировал аргентинец Пабло Копетти (Yamaha; +14.52). Сергей Карякин (Yamaha; +24.30) – девятый, при этом в генеральной классификации россиянин сумел сохранить вторую позицию, но его отставание от лидирующего Касале увеличилось до 26 минут 13 секунд.

    «Дакар»-2018. Третий этап. Квадроциклы

    1. Игнасио Касале (Casale Racing) 3:58.08
    2. Алексис Эрнандес (Alexis Hernandez Racing) +08.55
    3. Пабло Копетти (MX Devesa by Berta) +14.52
    4. Марсело Медейрос (Taguatur Racing Team) +14.59
    5. Густаво Каллего (Gustavo Callego Competicion) +17.43
    ...9. Сергей Карякин (Snag Racing Team) +30.17

    В классе внедорожников победу одержал катарец Нассер Аль-Аттия на Toyota (3 часа 9 минут 8 секунд). Француз Стефан Петерансель на Peugeot проиграл ему 4 минуты 5 секунд, испанец Карлос Сайнс на Peugeot — 6 минут 7 секунд. В общем зачете Петерансель сместил соотечественника Сириля Депре (Peugeot) с первой на вторую позицию и опережает его на 3 минуты 11 секунд.

    «Дакар-2018». Внедорожники. Третий этап

    1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 3:09.08
    2. Стефан Петерансель (Peugeot) +04.05
    3. Карлос Сайнс (Peugeot) +06.07
    4. Сириль Депре (Peugeot) +07.43
    5. Себастьен Лёб (Peugeot) +08.34
    6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +10.11
    7. Бернхард Тен Бринке (Toyota) +18.07
    8. Мартин Прокоп (Ford) +18.56
    9. Якуб Пшигонски (X-Raid) +22.42
    10. Шейх Халид Аль Кассими (PH-Sport) +24.41

    Британец Сэм Сандерленд на KTM выиграл третий этап в классе мотоциклов (3 часа 20 минут 43 секунды). Аргентинец Кевин Бенавидес (Honda; +3.03) стал вторым, американец Рикки Брабец (Honda; +3.55) — третьим. В общем зачете Сандерленд поднялся на первое место, опережая на 4 минуты 38 секунд идущего вторым Бенавидеса.

    «Дакар»-2018. Третий этап. Мотоциклы

    1. Сэм Сандерленд (KTM) 3:20.43
    2. Кевин Бенавидес (Honda) +03.03
    3. Тобби Прайс (KTM) +03.28
    4. Рикки Брабец (Honda) +03.55
    5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +04.20
    ...24. Хоан Барреда Борт (Honda) +27.49

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