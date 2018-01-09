Вильягра выиграл 3-й этап ралли-марафона «Дакар», Николаев — 2-й

Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлениемзанял второе место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар»-2018 в зачете грузовиков.

В понедельник экипаж Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, уступил 35 секунд победителю этапа аргентинцу Федерико Вильягре на Iveco, который показал результат 3 часа 56 минут 37 секунд. Третьим стал еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева, отставший от победителя на 4 минуты 9 секунд.

В генеральной классификации Николаев (общее время – 7 часов 47 минут 19 секунд) упрочил лидерство и увеличил преимущество над Вильягрой до 8 минут 58 секунд. Тройку замыкает белорус Алексей Вишневский на МАЗе (+ 52 минуты 34 секунды).

«Дакар»-2018. Грузовики. Третий этап

1. Федерико Вильягра (Iveco) — 3:56.37

2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +00.35

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +04.09

4. Мартин Мацик (Tatra) +13.18

5. Алексей Вишневский (МАЗ) +24.27

6. Сергей Вязович (МАЗ) +25.05

7. Герт Хузинк (Iveco) +41.03

8. Мартин ван ден Брик (Renault) +46.37

...14. Антон Шибалов (КАМАЗ) +1:02.52

...15. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +1:06.18

В зачете квадроциклов вновь первенствовал чилиец Игнасио Касале на Yamaha (3 часа 58 минут 8 секунд). Вторым стал перуанец Алексис Эрнандес (Yamaha; +8.55), третьим финишировал аргентинец Пабло Копетти (Yamaha; +14.52). Сергей Карякин (Yamaha; +24.30) – девятый, при этом в генеральной классификации россиянин сумел сохранить вторую позицию, но его отставание от лидирующего Касале увеличилось до 26 минут 13 секунд.

«Дакар»-2018. Третий этап. Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Casale Racing) 3:58.08

2. Алексис Эрнандес (Alexis Hernandez Racing) +08.55

3. Пабло Копетти (MX Devesa by Berta) +14.52

4. Марсело Медейрос (Taguatur Racing Team) +14.59

5. Густаво Каллего (Gustavo Callego Competicion) +17.43

...9. Сергей Карякин (Snag Racing Team) +30.17

В классе внедорожников победу одержал катарец Нассер Аль-Аттия на Toyota (3 часа 9 минут 8 секунд). Француз Стефан Петерансель на Peugeot проиграл ему 4 минуты 5 секунд, испанец Карлос Сайнс на Peugeot — 6 минут 7 секунд. В общем зачете Петерансель сместил соотечественника Сириля Депре (Peugeot) с первой на вторую позицию и опережает его на 3 минуты 11 секунд.

«Дакар-2018». Внедорожники. Третий этап

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 3:09.08

2. Стефан Петерансель (Peugeot) +04.05

3. Карлос Сайнс (Peugeot) +06.07

4. Сириль Депре (Peugeot) +07.43

5. Себастьен Лёб (Peugeot) +08.34

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +10.11

7. Бернхард Тен Бринке (Toyota) +18.07

8. Мартин Прокоп (Ford) +18.56

9. Якуб Пшигонски (X-Raid) +22.42

10. Шейх Халид Аль Кассими (PH-Sport) +24.41

Британец Сэм Сандерленд на KTM выиграл третий этап в классе мотоциклов (3 часа 20 минут 43 секунды). Аргентинец Кевин Бенавидес (Honda; +3.03) стал вторым, американец Рикки Брабец (Honda; +3.55) — третьим. В общем зачете Сандерленд поднялся на первое место, опережая на 4 минуты 38 секунд идущего вторым Бенавидеса.

«Дакар»-2018. Третий этап. Мотоциклы

1. Сэм Сандерленд (KTM) 3:20.43

2. Кевин Бенавидес (Honda) +03.03

3. Тобби Прайс (KTM) +03.28

4. Рикки Брабец (Honda) +03.55

5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +04.20

...24. Хоан Барреда Борт (Honda) +27.49