Хабиб Нурмагомедов победил Эдсона Барбозу

Российский боец смешанных единоборствпобедил бразильцана турнире UFC 219, который прошел в Лас-Вегасе.

Россиянин по итогам трех раундов одержал победу единогласным решением судей.

Для 29-летнего Нурмагомедова эта победа стала 25-й в 25 боях. 31-летний Барбоза потерпел пятое поражение в 24 поединках.

"If UFC gives me one hour rest, I can fight one more time with Conor or Tony. No problem." @TeamKhabib wants to fight for the belt in one hour. WUT. #UFC219 pic.twitter.com/rZU4FfWzgq