Медведева и Ласицкене — в десятке лучших спортсменок года по версии L'Equipe

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заняла в этом списке шестое место, а двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева — седьмое.
Первую строчку заняла американская пловчиха Кэти Ледеки, второй стала ее соотечественница горнолыжница Микаэла Шиффрин.
Замкнула тройку лучших бельгийка Нафиссату Тиам, специализирующаяся в легкоатлетическом многоборье.
В 2017 году Ласицкене одержала победы во всех 18 соревнованиях, в которых принимала участие, в том числе выиграла чемпионат мира в Лондоне и Финал Бриллиантовой лиги.
Медведева в текущем году выиграла все турниры, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в Хельсинки и чемпионат Европы в Остраве.