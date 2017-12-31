Медведева и Ласицкене — в десятке лучших спортсменок года по версии L'Equipe

Россиянкивошли в десятку лучших спортсменок 2017 года по версии L'Equipe.

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заняла в этом списке шестое место, а двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева — седьмое.

Первую строчку заняла американская пловчиха Кэти Ледеки, второй стала ее соотечественница горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Замкнула тройку лучших бельгийка Нафиссату Тиам, специализирующаяся в легкоатлетическом многоборье.

В 2017 году Ласицкене одержала победы во всех 18 соревнованиях, в которых принимала участие, в том числе выиграла чемпионат мира в Лондоне и Финал Бриллиантовой лиги.

Медведева в текущем году выиграла все турниры, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в Хельсинки и чемпионат Европы в Остраве.