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    Медведева и Ласицкене — в десятке лучших спортсменок года по версии L'Equipe

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    Евгения Медведева
    На фото:Евгения Медведева
    Россиянки Мария Ласицкене и Евгения Медведева вошли в десятку лучших спортсменок 2017 года по версии L'Equipe.

    Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заняла в этом списке шестое место, а двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева — седьмое.

    Первую строчку заняла американская пловчиха Кэти Ледеки, второй стала ее соотечественница горнолыжница Микаэла Шиффрин.

    Замкнула тройку лучших бельгийка Нафиссату Тиам, специализирующаяся в легкоатлетическом многоборье.

    В 2017 году Ласицкене одержала победы во всех 18 соревнованиях, в которых принимала участие, в том числе выиграла чемпионат мира в Лондоне и Финал Бриллиантовой лиги.

    Медведева в текущем году выиграла все турниры, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в Хельсинки и чемпионат Европы в Остраве.

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