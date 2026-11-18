Олег Ореховский будет утвержден в должности главного тренера московского «Динамо», сообщает Sport24. По данным источника, Равиль Якубов войдет в штаб клуба в качестве ассистента Ореховского.

Олег Ореховский «Динамо»

Напомним, что Олег Ореховский был назначен исполняющим обязанности главного тренера после того, как московский клуб объявил об отстранении Леонида Тамбиева.

Чехарда на тренерской скамье

Леонид Тамбиев возглавил «Динамо» в апреле 2026 года, подписав двухлетний контракт. 4 ноября в прессе появилась информация, что Тамбиев отстранен от работы и будет уволен после урегулирования вопроса с компенсацией, а его заменит Равиль Якубов.

Таким образом, его работа с командой до отстранения продлилась чуть больше полугода. В последних двух матчах под его руководством бело-голубые обыграли «Амур» (2:1) и минское «Динамо» (4:0).

Леонид Тамбиев globallookpress.com

Тем не менее, руководство решило уволить специалиста, поскольку «Динамо» набрало 23 очка в 24 матчах и шло на 7-м месте в таблице Западной конференции, рискуя остаться без плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

В матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2) командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Олег Ореховский, а в клубе объяснили отсутствие Тамбиева семейными обстоятельствами.

7 ноября Тамбиев вернулся на скамейку: «Динамо» проиграло «Торпедо» (3:4), а после матча тренер вступил в перепалку с болельщиками и позже извинился. Через два дня после той встречи клуб объявил о временном отстранении Тамбиева и снова возложил обязанности исполняющего обязанности главного тренера на Ореховского.

18 ноября «Динамо» объявило о расторжении контракта с Леонидом Тамбиевым. «Решение принято по обоюдной договоренности и исключительно по доброй воле обеих сторон», — говорится в заявлении клуба.

11 лет в качестве помощника

Олегу Ореховскому 49 лет, он начинал тренерскую карьеру в «Динамо» в 2008 году, летом 2026 года вернулся в тренерский штаб команды.

В КХЛ возглавлял подмосковный «Витязь», а также работал в штабах нижнекамского «Нефтехимика», «Сочи», новосибирской «Сибири», рижского «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста». Отметим, что Ореховский не работал главным тренером свыше 11 лет.

Олег Ореховский globallookpress.com

Под руководством Ореховского в сезоне-2026/27 команда одержала четыре победы в четыре матчах. Москвичи обыграли «Шанхай Дрэгонс» (3:2), петербургский СКА (2:1 ОТ), «Сибирь» (3:1) и казанский «Ак Барс» (4:2).

У москвичей 31 очко в 29 матчах и шестое место в Западной конференции, хотя ещё в конце октября «Динамо» находилось вне зоны плей-офф на Западе. 22 ноября команда примет ЦСКА.