Петербургский СКА потерпел домашнее поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:5. Для подопечных главного тренера Андрея Разина оно уже стало третьим подряд.

Андрей Разин globallookpress.com

Как проходила игра

Нападающий «Трактора» Андрей Матюшин открыл счёт на шестой минуте матча. Спустя пять минут Никита Дишковский восстановил статус‑кво. Во второй двадцатиминутке форвард челябинского клуба Нэйтан Легаре оформил дубль и сделал счёт 3:1. В середине третьей двадцатиминутки Максим Джиошвили забросил четвёртую шайбу «Трактора». В концовке встречи Сергей Телегин установил крупный счёт — 5:1.

Сейчас СКА занимает в таблице «Запада» лишь 9‑е место с 26 очками после 26 матчей. «Трактор» идёт седьмым в Восточной конференции с 29 очками в 27 играх.

Всего 4 победы в 11 матчах

Под руководством нового главного тренера Андрея Разина, который возглавил команду 18 октября, петербургский СКА провёл 11 матчей, в которых одержал всего 4 победы и в 7 играх потерпел поражения. В октябре команда переиграла «Сибирь» (6:3), а в ноябре — «Ак Барс» (4:3), «Амур» (3:2) и «Спартак» (7:1). Три последние встречи завершились поражениями от московского «Динамо» (1:2 ОТ), минского «Динамо» (1:4) и «Трактора» (1:5).

До Разина команду возглавлял Игорь Ларионов. На момент его отставки (после серии из пяти поражений подряд) СКА занимал 8‑е место в таблице Западной конференции КХЛ с 17 очками после 15 матчей.