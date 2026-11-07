Международная федерация хоккея (ИИХФ) отказала взрослой и молодёжной сборным Беларуси в участии в чемпионате мира и молодёжном ЧМ 2027 года. Решение было принято после повторного рассмотрения вопроса Советом организации.
В своём заявлении ИИХФ также сообщила, что предпринимает шаги для исполнения решения Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд, хотя по-прежнему с ним не согласна.
Победа России в CAS дала надежду
В июле Совет ИИХФ сохранил недопуск взрослой мужской и молодёжной сборных Беларуси, сославшись на соображения безопасности. Белорусская федерация то решение оспорила.
30 октября CAS удовлетворил апелляцию ФХР и обязал ИИХФ допустить российские команды на пять международных турниров. Белорусская федерация поддержала вердикт и сообщила, что ожидает решения дисциплинарной коллегии ИИХФ по собственному делу.
В ФХБ заявили, что успех российской стороны «вселяет уверенность в положительный результат» усилий по возвращению взрослой и молодёжной сборных. Однако, как следует из сегодняшнего заявления ИИХФ, дисциплинарная коллегия не нашла правовых оснований обязать немедленно вернуть белорусские команды. Совет вновь рассмотрел вопрос и отказал, приведя в качестве аргументов уже подготовленные форматы турниров, расписание, продажу билетов и организационные планы.
Часть белорусских сборных уже вернули
При этом полного отстранения белорусского хоккея уже нет. В мае ИИХФ разрешила участвовать в чемпионатах мира сезона-2026/27 мужской юниорской сборной Беларуси до 18 лет, а также взрослой и юниорской женским командам.
По России готовят исполнение вердикта
Российское участие рассматривается отдельно — в рамках решения CAS. В заявлении ИИХФ говорится, что организация изучает условия возвращения сборных России и предпринимает необходимые для исполнения вердикта шаги, хотя всё так же с ним не согласна.
«Мы рассматриваем все доступные варианты, включая начало обсуждений со всеми затронутыми национальными федерациями, в том числе с Федерацией хоккея России», — сказано в заявлении.
Отдельно ИИХФ подчёркивает, что возвращение российских команд должно сопровождаться мерами по защите чемпионатов, финансовой устойчивости организации и долгосрочного будущего международного хоккея.
Играть с Россией отказываются уже семь сборных
Против возвращения России выступили семь европейских сборных — Финляндия, Швеция, Чехия, Норвегия, Дания, Латвия и Австрия. Они собираются участвовать в ЧМ, но отказываются выходить на матчи с российской командой.
«Провести чемпионат мира с участием России невозможно. Значительное количество стран отказалось играть против неё», — заявил сегодня исполнительный директор Федерации хоккея Финляндии Сами Кауханен.