Международная федерация хоккея (ИИХФ) отказала взрослой и молодёжной сборным Беларуси в участии в чемпионате мира и молодёжном ЧМ 2027 года. Решение было принято после повторного рассмотрения вопроса Советом организации.

Сборная Беларуси по хоккею globallookpress.com

В своём заявлении ИИХФ также сообщила, что предпринимает шаги для исполнения решения Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд, хотя по-прежнему с ним не согласна.

Победа России в CAS дала надежду

В июле Совет ИИХФ сохранил недопуск взрослой мужской и молодёжной сборных Беларуси, сославшись на соображения безопасности. Белорусская федерация то решение оспорила.

30 октября CAS удовлетворил апелляцию ФХР и обязал ИИХФ допустить российские команды на пять международных турниров. Белорусская федерация поддержала вердикт и сообщила, что ожидает решения дисциплинарной коллегии ИИХФ по собственному делу.

В ФХБ заявили, что успех российской стороны «вселяет уверенность в положительный результат» усилий по возвращению взрослой и молодёжной сборных. Однако, как следует из сегодняшнего заявления ИИХФ, дисциплинарная коллегия не нашла правовых оснований обязать немедленно вернуть белорусские команды. Совет вновь рассмотрел вопрос и отказал, приведя в качестве аргументов уже подготовленные форматы турниров, расписание, продажу билетов и организационные планы.

Часть белорусских сборных уже вернули

При этом полного отстранения белорусского хоккея уже нет. В мае ИИХФ разрешила участвовать в чемпионатах мира сезона-2026/27 мужской юниорской сборной Беларуси до 18 лет, а также взрослой и юниорской женским командам.

По России готовят исполнение вердикта

Российское участие рассматривается отдельно — в рамках решения CAS. В заявлении ИИХФ говорится, что организация изучает условия возвращения сборных России и предпринимает необходимые для исполнения вердикта шаги, хотя всё так же с ним не согласна.

«Мы рассматриваем все доступные варианты, включая начало обсуждений со всеми затронутыми национальными федерациями, в том числе с Федерацией хоккея России», — сказано в заявлении.

Сборная России по хоккею globallookpress.com

Отдельно ИИХФ подчёркивает, что возвращение российских команд должно сопровождаться мерами по защите чемпионатов, финансовой устойчивости организации и долгосрочного будущего международного хоккея.

Играть с Россией отказываются уже семь сборных

Против возвращения России выступили семь европейских сборных — Финляндия, Швеция, Чехия, Норвегия, Дания, Латвия и Австрия. Они собираются участвовать в ЧМ, но отказываются выходить на матчи с российской командой.

«Провести чемпионат мира с участием России невозможно. Значительное количество стран отказалось играть против неё», — заявил сегодня исполнительный директор Федерации хоккея Финляндии Сами Кауханен.