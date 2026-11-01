Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров может продолжить карьеру в одном из канадских клубов НХЛ. По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, 33-летний форвард готов рассмотреть вариант с переходом в «Торонто Мэйпл Лифс» или «Монреаль Канадиенс».

Никита Кучеров globallookpress.com

Обе команды входят в число претендентов на чемпионский титул в нынешнем сезоне. Сообщается, что Кучеров может дать согласие на обмен в любой из этих клубов, если «Тампа» найдёт подходящий вариант продолжения переговоров.

В «Монреале» выступает российский нападающий Иван Демидов, а цвета «Торонто» защищают Сергей Бобровский и Кирилл Марченко.

Напомним, Кучеров не смог договориться с руководством «Тампа-Бэй» о новом контракте и запросил обмен в другую команду.