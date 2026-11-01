Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон остался доволен действиями своих подопечных в игре с московским ЦСКА (2:3 ОТ).

Скотт Гордон globallookpress.com

«Некоторое время вкатывались в первый период. Вчера вернулись с долгого выезда. Доволен тем, как сработали спецбригады большинства. У многих ребят выдалась хорошая игра.

В некоторых эпизодах третьего периода можно было сыграть быстрее. У нас были возможности забить в овертайме.

Доволен набранным очком в Москве. Особенно учитывая, что второй период в Москве был достаточно ужасный. Сегодня провели отличный второй период. Меньшинство хорошо сделало свою работу, как и большинство. Наш первый гол тоже был заброшен в большинстве», — цитирует Гордона «Матч ТВ».

Сейчас «Трактор» располагается на последней строчке Восточной конференции с 19 очками. Теперь команде предстоит игра на своём поле с «Барысом» 4 ноября.