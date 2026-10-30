Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Сочи» Виктора Балдаева на два матча. Наказание последовало за грубый фол в игре регулярного чемпионата против ярославского «Локомотива».

Виктор Балдаев globallookpress.com

29 октября сочинский клуб уступил на выезде со счетом 2:6. В концовке первого периода Балдаев ударил в голову нападающего хозяев Артура Каюмова. Арбитры удалили защитника до конца встречи. Форвард «Локомотива» получил повреждение и сразу ушел в раздевалку.

В текущем сезоне 31-летний Балдаев провел 18 матчей за «Сочи» и забросил одну шайбу.