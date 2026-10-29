Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о победе команды над «Торпедо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Кудашов globallookpress.com

«Рады победе по буллитам. Болельщики поддерживают нас и заставляют сражаться, даже когда что‑то не получается. Добились победы, это самое главное.

Ключевые действия? Понравилось, что выиграли игру. Нашли возможность, когда не все получалось. Не понравились постоянные контратаки. Надо немного улучшить физическое состояние. Нужно улучшить игру в обороне, контратаки.

Рассматриваем ли отдых Аликину на следующий матч? Нет, не рассматриваем.

Дебют Кайгородова? Совершенно плавно. Ничего неожиданного не было. Увидели, что хотели. Не так много он сыграл, но всему свое время», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 22 баллами занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.