Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» рассматривает возможность подписания российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, сообщает издание The Hockey News.

Александр Никишин globallookpress.com

На данный момент 24-летний игрок обороны пребывает в статусе ограниченно свободного агента и не имеет действующего трудового соглашения. По информации источников, камнем преткновения в переговорах о новом контракте остаются финансовые запросы хоккеиста. Никишин рассчитывает зарабатывать по новому соглашению порядка 8 миллионов долларов в год.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ защитник продемонстрировал стабильную игру, набрав 33 (11+22) результативных балла в 81 встрече при высоком показателе полезности «+18».