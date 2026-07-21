Российский защитник Александр Никишин сообщил, что намерен и дальше играть в НХЛ и пока у него даже нет мысли возвращаться в СКА или другой клуб КХЛ.

Александр Никишин globallookpress.com

«У меня всегда была мечта играть в НХЛ. И она никуда не исчезла. С детства. Когда стал постарше и начал понимать хоккей, смотрел на Овечкина, на других наших ребят. Тогда уже появилась эта мечта.

Понятно, что потом начинаешь мыслить поэтапно: сначала пройти один уровень, потом следующий. Но цель играть в НХЛ была всегда. В КХЛ не хочу возвращаться — я же только отсюда уехал», — сказал Никишин «СЭ».

24‑летний Никишин перешёл в «Каролину» в апреле 2025 года и вместе с ней выиграл Кубок Стэнли. В конце июня защитник стал свободным агентом. Всего в 81 матче регулярки он набрал 33 (11+22) очка, а в плей‑офф сделал одну результативную передачу в 17 встречах.