Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин ответил на вопрос о работе с главным тренером команды Андреем Разиным.

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Какой коннект с Андреем Владимировичем Разиным? Абсолютно хороший диалог. Андрей Владимирович в прошлом прекрасный игрок, сейчас отличный тренер. Он это доказал на протяжении трёх сезонов в "Металлурге". Мы выиграли в первый год Кубок Гагарина.

В этом сезоне мы завоевали Кубок Континента, завоевали бронзовые медали. Это огромнейший показатель», — сказал Коробкин в интервью на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».

В минувшем сезоне «Металлург» пробился до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» со счетом в серии 4:1.

Коробкин провел за магнитогорскую команду 61 матч в сезоне 2025/2026, забросил 8 шайб и сделал 9 голевых передач.