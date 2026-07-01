Ярославский «Локомотив» официально заключил двухлетнее соглашение с канадским нападающим Джованни Фьоре, информирует пресс-служба железнодорожников.

Джованни Фьоре globallookpress.com

29-летний иностранный форвард перебрался в стан действующих чемпионов из омского «Авангарда». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Фьоре принял участие в 62 поединках, в которых отметился 11 забитыми голами и 15 результативными передачами, а в рамках розыгрыша Кубка Гагарина записал на свой счет 7 очков (3+4) в 17 сыгранных встречах.

Примечательно, что в минувшем плей-офф-2026 омский клуб канадца уступил в напряженной семиматчевой полуфинальной серии именно «Локомотиву» (3-4), который в итоге второй сезон подряд завоевал главный трофей Лиги.