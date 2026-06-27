«Лос-Анджелес Кингз» заключил новое долгосрочное соглашение с защитником Брандтом Кларком.

Брандт Кларк globallookpress.com

Клуб подписал с 23-летним канадцем контракт на пять лет, по которому он будет зарабатывать в среднем 7,4 млн долларов за сезон. Предыдущий контракт новичка у хоккеиста подходил к концу.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Кларк отыграл все 82 матча и набрал 40 (8+32) очков при полезности «+11» и 63 минутах штрафа. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2026 защитник провел четыре встречи и отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-5».