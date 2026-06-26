Нападающий «Трактора» Степан Горбунов рассказал об атмосфере в челябинском клубе после ухода главного тренера Бенуа Гру.

Степан Горбунов globallookpress.com

«Уход Бенуа Гру для команды тоже стал неожиданным. Он написал сообщение в чат, со всеми попрощался и пожелал удачи. Ребята отреагировали спокойно, с пониманием — впереди нас ждали матчи и не было времени расстраиваться. Коллектив ещё больше сплотился, все знали, что просто в этом сезоне нам не будет.

Для меня стало большим опытом то, что удалось поработать и с североамериканцами, и с российскими тренерами. Тренировочный процесс у них отличается, подход к тренировкам — это первое, на что стоит обратить внимание. При Рафаэле Рише не сыграл ни матча: была небольшая травма, а потом уехал в сборную. Поиграл при Бене и при Евгении Геннадьевиче Корешкове, и было видно, как они по-разному воспринимают построение игры, работу с командой, формирование микроклимата в раздевалке. Я почерпнул это для себя, понял, как работают разные тренерские школы, — думаю, это поможет в дальнейшем», — приводит слова Горбунова пресс-служба КХЛ.

Канадский специалист работал в челябинском клубе с 2024 по 2025 год. За это время «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина-2025. В начале прошлого сезона Гру покинул команду «по семейным обстоятельствам».