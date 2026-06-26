Экс-тренер СКА Сергей Черкас высказался о перспективах нападающего «Монреаля» Ивана Демидова.

Иван Демидов globallookpress.com

«Внимательно следил за его развитием ещё со времён "СКА-1946". Потом он перепрыгнул в высшую лигу и вписался в главную команду СКА. Это техничный хоккеист с хорошим катанием, главное — очень креативный. Демидова отличает от любого другого игрока — он не жадный. Иван способен забить сам, но он всегда может выдать великолепный пас на гол партнёров. Он способен обыгрывать защитников один в один. Это качества, которые позволили ему прыгнуть из молодёжной лиги сразу во взрослую Континентальную хоккейную лигу. Владение коньками, игровое мышление, великолепная работа руками, он создаёт креатив на льду.

Когда он играл в СКА, то уже был маленькой звёздочкой. В НХЛ из него получится полноценная звезда хоккея, если он не снизит к себе требования, будет ответственно относиться к работе. Периодически наблюдал за ним в НХЛ. В плей-офф и регулярном чемпионате он играл неплохо. У него хорошее будущее», — цитирует Черкаса «Советский спорт».

20-летний Демидов выступал за СКА до 2025 года, после чего перешел в НХЛ. В минувшем плей-офф Кубка Стэнли российский форвард провёл 19 матчей за «Монреаль», в которых отличился 9 очками (3+6).