Российский нападающий Фёдор Свечков продолжит карьеру в «Колорадо». 23-летний форвард вошёл в сделку между «Эвеланш» и «Нэшвиллом», в рамках которой команды обменялись несколькими хоккеистами и драфт-активами.

По информации пресс-службы НХЛ, вместе со Свечковым в «Колорадо» отправился нападающий Закари Л'Эро. В обратном направлении «Нэшвилл» получил Джека Друри, Чейза Брэдли, а также выбор в третьем раунде драфта 2029 года.

Действующее соглашение Свечкова рассчитано до июня 2028 года. В прошлом сезоне российский форвард провёл 70 матчей регулярного чемпионата НХЛ за «Нэшвилл», в которых набрал 17 очков — забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач. При этом показатель полезности игрока составил «-6».

До переезда в Северную Америку Свечков выступал в КХЛ за московский «Спартак» и петербургский СКА.