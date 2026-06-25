«Каролина Харрикейнз» официально объявил о продлении контракта с защитником Юусо Вялимяки. Новое одностороннее соглашение с 27-летним финским хоккеистом рассчитано на один сезон. За этот год защитник заработает 900 тысяч долларов.

Юусо Вялимяки globallookpress.com

За свою карьеру в главной хоккейной лиге мира игрок успел повыступать за «Калгари Флеймз», «Аризону Койотс» и «Юту Маммот». Всего он провел 271 матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Прошлый сезон защитник пропустил из-за травмы крестообразных связок и восстанавливал форму в АХЛ. Там он сыграл 45 матчей за команду «Чикаго Вулвс» с учетом плей-офф и набрал 34 очка.

Сама «Каролина» провела выдающийся прошлый сезон и во второй раз в своей истории завоевала Кубок Стэнли. В финальной серии хоккеисты «Харрикейнз» обыграли соперников из «Вегас Голден Найтс» в шести матчах.