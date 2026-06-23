Канадский тренер Майк Бэбкок возглавил «Эдмонтон», сообщает пресс-служба клуба из Альберты. Срок соглашения между сторонами не разглашается.

Майк Бэбкок globallookpress.com

Последним местом работы специалиста был «Коламбус », откуда он был со скандалом уволен еще до старта сезона.

Бэбкок является единственным тренером, который является членом Тройного золотого клуба. 63-летний специалист выигрывал золотые медали со сборной Канады на Олимпийских играх (2010, 2014) и чемпионате мира (2004), а также становился обладателем Кубка Стэнли с «Детройтом» в 2008-м году.