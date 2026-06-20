Канадский нападающий Бретт Мюррей стал игроком «Шанхайских Драконов». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Бретт Мюррей globallookpress.com

«Тот случай, когда хоккеист добавит нашей команде как "мускулов", так и мастерства. Мюррей ростом почти под два метра, весом более 100 кг — это типичный силовой форвард, который бьёт в тело, даёт партнёрам преимущество на пятаке. Выигрывает единоборства, прессингует соперника в углах. И в то же время Бретт хорошо обращается с шайбой, может разогнать атаку, забить и отдать.

Лидер по духу, своим примером он ведёт команду за собой в каждом матче», — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

Мюррей провел 395 матчей в АХЛ, набрав 223 (108+115) очка. В минувшем сезоне форвард выступал в Германии за «Нюрнберг Айс Тайгерс», где принял участие в 40 встречах, отметился 17-ю шайбами и 16-ю голевыми передача.